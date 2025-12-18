ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів
Вища кваліфікаційна комісії суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Деснянського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;
до Дніпровського районного суду міста Києва – 6 суддів;
до Новозаводського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;
до Полтавського районного суду Полтавської області – 1 судді;
до Фортечного районного суду міста Кропивницького – 3 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 14 січня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.
