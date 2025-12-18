ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісії суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Деснянського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;

до Дніпровського районного суду міста Києва – 6 суддів;

до Новозаводського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;

до Полтавського районного суду Полтавської області – 1 судді;

до Фортечного районного суду міста Кропивницького – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 14 січня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.