ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів

20:14, 18 грудня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.
Вища кваліфікаційна комісії суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Деснянського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;

до Дніпровського районного суду міста Києва – 6 суддів;

до Новозаводського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;

до Полтавського районного суду Полтавської області – 1 судді;

до Фортечного районного суду міста Кропивницького – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 14 січня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.

