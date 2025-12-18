Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Противоречия между Карпатским национальным природным парком и Главным управлением ГНС в Ивано-Франковской области начинались в форме несогласия с доначислением земельного налога, а в результате дошли до Верховного Суда. В центре дела оказалось вопрос, который регулярно порождает конфликты между налогоплательщиками и налоговыми органами: что имеет определяющее значение для ставки земельного налога – фактический состав земельных угодий или их целевое назначение?

Когда 0,1% превращается в миллионы

Споры, которые длились почти полтора года, завершились на уровне кассационной инстанции. Об этом свидетельствует постановление КАС Верховного Суда, вынесенное по делу №300/4732/24. Главная причина затяжного конфликта – налоговые уведомления-решения, принятые после камеральных проверок деклараций по плате за землю, поданных Карпатским национальным природным парком. Именно эти документы стали отправной точкой для длительного судебного процесса, который определил дальнейшую судьбу финансовых обязательств государственной учреждения.

Весной 2024 года налоговики Ивано-Франковщины провели проверки отчетности Карпатского НПП. В ходе контроля были выявлены как арифметические ошибки, так и методологические неточности. Такие погрешности, по данным контролирующего органа, привели к применению неправильной ставки земельного налога. В актах проверок отмечалось: в местных громадах (в частности, Ворохтянской, Яремчанской и Поляницкой) сельские советы установили для земель природно-заповедного фонда ставки в размере – от 0,18% до 3–5% (в зависимости от категории и проведения нормативной денежной оценки). В то же время в своих декларациях Карпатский НПП применил минимальную ставку – 0,1%, исходя из того, что большая часть территории парка покрыта лесами, классифицированными как «лесные земли».

Контролирующий орган установил, что Парк нарушил требования Налогового кодекса: занизил налоговые обязательства по земельному налогу в нескольких территориальных громадах. По подсчетам ГНС, наибольшие суммы недоплаты были выявлены в Ворохтянской громаде – более 25 млн грн, в Яремчанской – более 8,1 млн грн, а в Поляницкой – почти 9,5 млн грн. В целом сумма заниженных обязательств измеряется десятками миллионов гривен, что стало основанием для вынесения налоговых уведомлений-решений.

В конце марта 2024 года Карпатский НПП подал свои возражения на акты проверок, однако налоговики признали их необоснованными. Уже 17 апреля Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области приняло четыре отдельных налоговых уведомления-решения, которые предусматривали многомиллионные доначисления и применение многотысячных штрафных санкций. Это привело к подаче административного иска в Ивано-Франковский окружной административный суд с требованием признать решения налоговиков противоправными.

Основанием иска стало несогласие с размером налоговых обязательств по земельному налогу с юридических лиц. Позиция Парка основывалась на положениях Налогового кодекса: по мнению Карпатского НПП, нормы НК предусматривают применение ставки земельного налога для лесных земель в размере не более 0,1 процента от нормативной денежной оценки площади пашни по области. При этом ключевым аргументом было то, что ставка налога должна определяться с учетом классификации земельных угодий как лесных, а не в зависимости от целевого назначения земельного участка как такового.

КАС ВС: ставка зависит от целевого назначения

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что земли, находящиеся в пользовании национального природного парка, подлежат налогообложению земельным налогом в общем порядке по ставкам, установленным решениями местных советов. Суд подчеркнул: определяющим критерием для установления ставки земельного налога является целевое назначение земельного участка, зафиксированное в документации по землеустройству и сведениях Государственного земельного кадастра, а не фактический состав земельных угодий.

Апелляционный суд поддержал эти выводы, дополнительно обратив внимание на существенный факт: на момент возникновения спорных правоотношений никаких законодательных изменений относительно специального режима налогообложения земель природно-заповедного фонда принято не было. Кроме того, апелляционная инстанция учла устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой установление местных налогов и сборов относится к компетенции органов местного самоуправления, а налоговые органы обязаны применять действующие нормативно-правовые акты таких органов в пределах предоставленных полномочий.

Не согласившись с таким решением, Карпатский НПП обратился в Верховный Суд: в кассационной жалобе заявитель настаивал на том, что определяющим при исчислении земельного налога должен быть состав земельных угодий, а не целевое назначение участка. Почти 91 процент территории Парка покрыт лесами, которые по классификации видов земельных угодий отнесены к группе «леса и другие лесопокрытые земли». По мнению истца, ставка налога должна составлять не более 0,1 процента, поскольку понятие «лесные земли» в Налоговом кодексе является видом угодий, а не целевого назначения.

Также Карпатский НПП ссылался на презумпцию правомерности решений налогоплательщика, закрепленную в Налоговом кодексе, а также на неоднозначность толкования норм относительно налогообложения лесных земель. В связи с этим истец просил Верховный Суд отступить от предыдущих выводов, сделанных по делам о местных налогах, и сформировать новую правовую позицию, которая учитывала бы классификацию угодий.

Анализируя материалы дела, КАС ВС пришел к выводу: «Спор между сторонами фактически возник относительно того, могут ли к земельным участкам категории земель природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения применяться ставки налога, определенные для лесных земель, если такие земельные участки по виду земельных угодий являются лесными. Суды предыдущих инстанций правильно заключили, что определяющим для применения ставки земельного налога в спорном случае является категория и целевое назначение земельного участка».

Оставляя кассационную жалобу Карпатского НПП без удовлетворения, КАС ВС подчеркнул: парковые участки имеют код целевого назначения 04.03 («для сохранения и использования национальных природных парков») и относятся к категории земель природно-заповедного фонда. Соответственно, они подлежат налогообложению по ставкам, установленным решениями местных советов. Использование ставки 0,1 процента, предусмотренной для лесных земель, в данном случае неправомерно. Ведь законодательство четко разграничивает понятие «лесные земли» как вид угодий и «земли природно-заповедного фонда» как вид целевого назначения.

КАС ВС фактически закрепил подход, согласно которому ставки земельного налога определяются исключительно по целевому назначению участка, независимо от состава угодий. Это означает, что учреждения природно-заповедного фонда не могут автоматически применять льготную ставку 0,1 процента для лесных земель, даже если их территория почти полностью покрыта лесами.

Автор: Валентин Коваль

