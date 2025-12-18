Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Верховная Рада готовится к принятию Закона об основных принципах жилищной политики (законопроект № 12377 от 06.01.2025). Ко второму чтению уже подана сравнительная таблица.

С его принятием прекратят действие Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

При этом Главное научно-экспертное управление предупреждает: анализ представленного проекта позволяет сделать вывод, что он по своему содержанию не является новым кодексом, в котором системно и комплексно регулируются жилищные отношения в полном объёме, а является «рамочным» актом, в котором определяются основы правового регулирования соответствующих общественных отношений, которые будут детализироваться как в других законах, регулирующих отдельные аспекты жилищных отношений, так и в соответствующих подзаконных нормативно-правовых актах.

Относительно отмены Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» ГНЭУ отмечает, что к проекту не предоставлена статистическая информация относительно государственного и коммунального жилья, которое осталось неприватизированным. Дело в том, что в условиях, когда в государственном жилищном фонде и жилищном фонде территориальных общин остаётся лишь служебное и социальное жильё, правовой статус неприватизированного государственного и коммунального жилья остаётся неопределённым, что может негативно сказаться на обеспечении жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, входящих в состав неприватизированного жилья.

Законопроектом предлагается ввести учёт всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе, о которой рассказываем немного ниже. Это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Сведения из существующих реестров (Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Единой государственной электронной системы в сфере строительства, других информационно-коммуникационных систем государственной формы собственности) будут вноситься автоматически через электронное взаимодействие.

Остальное внесут уполномоченные субъекты: органы власти — для государственного фонда, органы местного самоуправления — для жилищного фонда территориальных общин, владельцы — для частного.

Кабинет Министров Украины совместно с органами местного самоуправления будет обязан в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого Закона обеспечить проведение учёта имеющегося жилья государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин путём внесения информации о жилье в Единую информационно-аналитическую жилищную систему.

Для территорий, которые на дату вступления в силу этого Закона отнесены к территориям возможных боевых действий и для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, территорий активных боевых действий, проведение учёта осуществляется в течение 12 месяцев соответственно с даты прекращения возможности боевых действий, завершения боевых действий или завершения временной оккупации.

Организацию учёта жилищного фонда на территории соответствующих территориальных общин обеспечат исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

При этом будет прекращено ведение государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а для учёта жилья создаётся Единая информационно-аналитическая жилищная система.

Цель её создания — обеспечение сбора, накопления, учёта, обработки, хранения и защиты информации и документов о:

лицах, которые могут воспользоваться государственной поддержкой в реализации права на жильё, состоянии её получения; механизмах государственной поддержки реализации права на жильё, в том числе условиях государственных и местных программ, предусматривающих реализацию механизмов государственной поддержки реализации права на жильё; жилье; операторах доступного жилья; жилищно-строительных и жилищных кооперативах, их членах, а также о домах таких кооперативов.

Подключение, доступ и пользование системой будут бесплатными. Однако за выдачу выписок, справок придётся платить.

Информация, внесённая в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, будет открытой и общедоступной, кроме регистрационных номеров учётных карточек налогоплательщиков, реквизитов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и документов, удостоверяющих личность и подтверждающих её специальный статус, места проживания лица, других персональных данных.

На последнее обратило внимание Главное юридическое управление Верховной Рады, которое в Замечаниях к проекту Закона Украины об основных принципах жилищной политики (регистрационный № 12377) указало, что тем самым проектом закладывается возможность ознакомления, в том числе с информацией с ограниченным доступом, неопределённым количеством лиц. Это, в том числе, будет касаться информации относительно лиц, относящихся к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, что будет нести угрозу национальной безопасности Украины.

Также, вследствие реализации положений законопроекта, конфиденциальная информация неограниченного круга физических лиц будет обрабатываться неопределённым кругом субъектов в неопределённых законом объёмах в течение неопределённых законом сроков, и соответствующая обработка персональных данных не будет предсказуемой и прогнозируемой (относительно способов и объёмов) для владельцев персональных данных, что:

не соответствует части второй статьи 32 Конституции Украины, согласно которой «не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определённых законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека»;

не учитывает:

правовые позиции Конституционного Суда Украины, изложенные, в частности, в его Решении от 11 октября 2018 года № 7-р/2018, практику Европейского суда по правам человека,

требования: статьи 12 Всеобщей декларации прав человека, статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 8 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (каждый имеет право на уважение своей частной и семейной жизни, своего жилища и корреспонденции), статьи 8 Хартии фундаментальных прав Европейского Союза и статьи 16 Договора о функционировании Европейского Союза (каждое лицо имеет право на защиту своих персональных данных), Конвенции Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных», Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном движении таких данных, и об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент о защите данных)» (защита физических лиц при обработке персональных данных является фундаментальным правом), принципов 3 и 7 «Хранение информации» Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (87)15;

не согласуется с положениями статьи 6 Закона Украины «О защите персональных данных».

Таким образом, право на защиту своих персональных данных, которое является основополагающим правом человека и охраняется Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, при такой редакции законопроекта может быть нарушено, что является недопустимым с учётом требований указанных выше актов.

По мнению же ГНЭУ, следствием утраты силы Жилищного кодекса станет:

появление пробелов в правовом регулировании жилищных отношений (например, относительно использования для временного проживания общежитий (ст. ст. 127–132¹);

обеспечения сохранности жилищного фонда, его эксплуатации и ремонта (ст. ст. 175–188); исчезает запрет на предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера (ст. 6);

с утратой силы ЖК выселение членов семьи может стать проблематичным;

отменяются требования, предъявляемые к жилым помещениям, в частности, речь идёт о предписании ст. 50 ЖК, согласно которому «лицам пожилого возраста, а по заключению лечебно-профилактического учреждения также соответствующим категориям лиц с инвалидностью и больных по их просьбе жилые помещения предоставляются на нижних этажах или в домах с лифтами» и т. п., что может негативно сказаться на уровне защиты жилищных прав граждан Украины.

Тарас Лученко

