В Минюсте пояснили, что предусматривает судебная процедура ликвидации банкрота

Хозяйственный суд в судебном заседании с участием сторон принимает постановление о признании должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

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В Министерстве юстиции разъяснили, что предусматривает судебная процедура ликвидации банкрота.Указывается, что признание должника банкротом – это не только правовой статус, но и старт сложного процесса ликвидации.

Ключевую роль в этом процессе играет ликвидатор, выбранный из числа арбитражных управляющих.Согласно статье 1 Кодекса Украины с процедур банкротства (далее – Кодекс) банкротство – признанная хозяйственным судом неспособность должника, кроме страховщика или кредитного союза, восстановить свою платежеспособность с помощью процедуры санации и реструктуризации и погасить установленные в порядке, определенном этим Кодексом, денежные требования кредиторов иначе, чем через применение ликвидационной процедуры или процедуры погашения долгов должника, а также отнесение страховщика или кредитного союза соответственно по решению Национального банка Украины к категории неплатежеспособных согласно Закону Украины «О страховании» или Закону Украины «О кредитных союзах».

Согласно части первой статьи 58 Кодекса в случаях, предусмотренных этим Кодексом, хозяйственный суд в судебном заседании с участием сторон выносит постановление о признании должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

В постановлении о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры хозяйственный суд из числа арбитражных управляющих назначает ликвидатора банкрота.Суд определяет срок, в течение которого ликвидатор обязан осуществить ликвидацию должника. Этот срок не может превышать 12 месяцев.

Официальное обнародование сообщения о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры осуществляется хозяйственным судом на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Согласно части первой статьи 59 Кодекса с дня вынесения хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры:хозяйственная деятельность банкрота завершается окончанием технологического цикла с изготовлением продукции в случае возможности ее продажи, кроме заключения и выполнения договоров, имеющих целью защиту имущества банкрота или обеспечение его сохранения (поддержания) в надлежащем состоянии, договоров аренды имущества, которое временно не используется, на период до его продажи в процедуре ликвидации и т.д.;у банкрота не возникают никакие дополнительные обязательства, включая уплату налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, непосредственно связанных с осуществлением ликвидационной процедуры;продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном этим Кодексом;прекращаются полномочия органов управления банкрота относительно управления банкротом и распоряжения его имуществом, если этого не было сделано ранее, члены исполнительного органа (руководитель) банкрота освобождаются с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (органа, уполномоченного управлять имуществом) имущества банкрота.

После признания должника банкротом хозяйственный суд может принять решение о введении процедуры санации при условии наличия утвержденного собранием кредиторов плана санации.Согласно части первой статьи 61 Кодекса, все виды имущественных активов (имущество и имущественные права) банкрота, которые принадлежат ему на праве собственности или хозяйственного ведения, включаются в состав ликвидационной массы.

Арбитражный управляющий определяет условия продажи имущества по согласованию с комитетом кредиторов и обеспеченным кредитором (относительно имущества, которое является предметом обеспечения).

После проведения инвентаризации и получения согласия на продажу имущества ликвидатор осуществляет продажу имущества банкрота на аукционе.Средства, поступающие при проведении ликвидационной процедуры, зачисляются на ликвидационный счет должника.

После оплаты расходов, связанных с проведением ликвидационной процедуры, и выплаты основной и дополнительной вознаграждения арбитражному управляющему осуществляются выплаты кредиторам в порядке очередности, установленном этим Кодексом.

После завершения всех расчетов с кредиторами ликвидатор подает в хозяйственный суд отчет и ликвидационный баланс.

Хозяйственный суд после заслушивания отчета ликвидатора и мнения кредиторов выносит постановление об утверждении отчета ликвидатора и ликвидационного баланса.Если по результатам ликвидационной процедуры после удовлетворения требований кредиторов не осталось имущества или имущество не выявлено или отсутствует, хозяйственный суд выносит постановление о прекращении юридического лица - банкрота.

Копия этого постановления направляется государственному регистратору для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица - банкрота, а также собственнику имущества.

Если имущества банкрота хватило для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, он считается таким, что не имеет долгов и может продолжать свою предпринимательскую деятельность.

Выявление после закрытия производства по делу о банкротстве имущества банкрота, достаточного для покрытия расходов, связанных с производством по делу, является основанием для возобновления хозяйственным судом производства по делу по ходатайству участника дела.

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