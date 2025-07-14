Цена гектара земли в Украине с момента открытия рынка выросла на 60%

Самая дорогая земля — в Ивано-Франковской области, но наиболее активно покупают — в Полтавской и Винницкой областях.

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С момента открытия рынка земли в июле 2021 года в Украине было заключено 339 644 сделки купли-продажи. Общая площадь проданной земли превысила 636 тыс. га, а общая сумма составила 30,4 млрд грн. Об этом сообщают аналитики OpenDataBot.

По состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость одного гектара выросла на 60% и составляет 60,7 тыс. грн.

Динамика рынка: от ажиотажа к стабилизации

В первые месяцы после открытия рынок был очень активным — в июле 2021 года заключили более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Позже количество сделок росло, а цена снижалась: уже в декабре того же года гектар стоил 33,7 тыс. грн.

С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года рынок практически замер: в мае было заключено всего 323 сделки. Восстановление началось летом, но с ограниченными объемами — до 4,6 тыс. сделок в месяц, что втрое меньше, чем в конце 2021 года.

В течение 2023 года рынок постепенно стабилизировался: ежемесячно заключалось от 4 до 7 тыс. сделок, а цена за гектар выросла с 39 до 42 тыс. грн.

2024 год: доступ для компаний и рост активности

С начала 2024 года рынок земли стал доступен для юридических лиц. Это дало новый импульс, хотя ожидаемого скачка не произошло — вероятно, из-за ограничений на покупку для компаний с иностранным капиталом. По данным Индекса OpenDataBot, половина из топ-10 агрокомпаний Украины имеют иностранное происхождение.

Начиная с марта, ежемесячно заключалось более 9 тыс. сделок, а общая стоимость превышала 1 млрд грн. Цены на землю колебались в пределах 43–52 тыс. грн/га.

В первом полугодии 2025 года количество сделок выросло на 13% по сравнению с июлем-декабрем 2021-го, а общая сумма — почти втрое: с 2,85 до 8,22 млрд грн.

Где самая дорогая и дешевая земля

По состоянию на середину 2025 года самая дорогая сельскохозяйственная земля — в Ивано-Франковской области: 126,6 тыс. грн/га. Далее идут Львовская (118,3 тыс. грн), Киевская (89,4 тыс. грн) и Тернопольская области (86,9 тыс. грн).

Среди прифронтовых регионов лидирует Днепропетровская область — 73,9 тыс. грн/га. Самые низкие цены — в Запорожской (38,3 тыс. грн), Херсонской (39,1 тыс.), Черниговской (41,1 тыс.), Николаевской (41,6 тыс.) и Одесской (41,8 тыс.) областях.

Наиболее активные регионы по количеству сделок в 2025 году:

• Полтавская область — 5,4 тыс.

• Винницкая область — 5,4 тыс.

• Киевская область — 4,7 тыс.

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