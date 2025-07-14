Правительство предлагает Раде приостановить действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины

Кабинет Министров направил в Верховную Раду законопроект 0329, которым предлагается остановить действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 0329, который предусматривает приостановление для Украины действия Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин, а также об их уничтожении (так называемая Оттавская конвенция). Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как указано в пояснительной записке, решение принимается на основании статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров, которая позволяет приостанавливать действие международного соглашения в случае существенного изменения обстоятельств.

Правительство аргументирует свою инициативу необходимостью обеспечения права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, в условиях полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, которая сама не является участницей данной конвенции. Такая асимметрия, по мнению авторов законопроекта, создаёт несправедливые условия в сфере применения средств обороны для эффективной защиты территориальной целостности и суверенитета государства.

Конвенция была подписана Украиной 24 февраля 1999 года и ратифицирована Законом Украины 18 мая 2005 года.

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