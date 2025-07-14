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Уряд пропонує Раді зупинити дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України

16:42, 14 липня 2025
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт 0329, яким пропонується зупинити дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України.
Уряд пропонує Раді зупинити дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 0329, який передбачає зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін, а також про їхнє знищення (так звана Оттавська конвенція). Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається в пояснювальній записці, рішення ухвалюється на підставі статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, що дозволяє зупинити дію міжнародної угоди.

Уряд аргументує свою ініціативу необхідністю забезпечення права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, яка сама не є стороною цієї конвенції. Така асиметрія, на думку авторів законопроєкту, створює несправедливі умови у сфері застосування засобів оборони для ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету держави.

Конвенція була підписана Україною 24 лютого 1999 року та ратифікована Законом України 18 травня 2005 року.

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