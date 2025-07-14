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Вимагав гроші, погрожував, бив — на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство над матір’ю

17:18, 14 липня 2025
Через домашнє насильство у жінки виникли серйозні розлади здоров’я.
Вимагав гроші, погрожував, бив — на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство над матір’ю
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Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області ухвалив вирок у справі про домашнє насильство, яке тривало протягом кількох років. Обвинуваченим став мешканець Кременчуцького району, який систематично знущався над власною матір’ю. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з матеріалами справи, чоловік, що вже мав попередні судимості, у 2023–2025 роках неодноразово чинив як психологічне, так і фізичне насильство. Він систематично вимагав у матері гроші, погрожував, ображав нецензурною лайкою, а в кількох випадках — завдавав тілесних ушкоджень. Один із останніх інцидентів стався 9 травня 2025 року на зупинці громадського транспорту в Горішніх Плавнях, де він вдарив її кулаком по обличчю. У жінки зафіксували синці та легкі тілесні ушкодження.

Суд з’ясував, що потерпіла неодноразово зверталась до поліції, складались адміністративні протоколи, однак покарання у вигляді штрафів та приписів не зупинило кривдника. Висновки психолога та медичні документи підтвердили, що внаслідок насильства у жінки виникли серйозні розлади здоров’я — тривожність, порушення сну, тахікардія та панічні напади.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, але суд оцінив його поведінку як спробу пом’якшити відповідальність. Потерпіла наполягала на максимальному покаранні, зазначивши, що не відчуває себе в безпеці навіть у власному домі.

З огляду на сукупність доказів, відсутність щирого каяття, наявність обтяжуючих обставин (вчинення насильства щодо особи похилого віку), судом було обрано покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

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суд вирок домашнє насильство

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