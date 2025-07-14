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У ДБР назвали кількість розглянутих справ щодо ухилення від військової служби з початку повномасштабного вторгнення

10:40, 14 липня 2025
З 2022 року ДБР здійснювало досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні, пов’язаному з ухиленням від військової служби.
У ДБР назвали кількість розглянутих справ щодо ухилення від військової служби з початку повномасштабного вторгнення
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Державне бюро розслідувань повідомило, що під час повномасштабного вторгнення РФ одним із основних напрямків роботи Бюро є протидія ухиленням від військовоі служби. Серед тих, хто ухиляється від служби в армії є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти.

З лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України). За результатами розслідувань:

Повідомлено про підозру — 329 особам,

Скеровано до суду — 286 обвинувальних актів.

Винесено вироки — 119 особам.

Серед яскравих прикладів роботи:

  • ДБР повідомило про підозру ексначальнику Одеського обласного ТЦК та СП в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану
  • Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету 
  • Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, обраному від забороненої партії «ОПЗЖ», який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах
  • Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого встановлено факти службової недбалості та сприяння ухиленню від військової служби у Київській міській раді. Про підозру повідомлено колишньому заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради
  • Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини

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ДБР досудове розслідування мобілізація

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