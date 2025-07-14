У ДБР назвали кількість розглянутих справ щодо ухилення від військової служби з початку повномасштабного вторгнення

З 2022 року ДБР здійснювало досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні, пов’язаному з ухиленням від військової служби.

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Державне бюро розслідувань повідомило, що під час повномасштабного вторгнення РФ одним із основних напрямків роботи Бюро є протидія ухиленням від військовоі служби. Серед тих, хто ухиляється від служби в армії є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти.

З лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України). За результатами розслідувань:

Повідомлено про підозру — 329 особам,

Скеровано до суду — 286 обвинувальних актів.

Винесено вироки — 119 особам.

Серед яскравих прикладів роботи:

ДБР повідомило про підозру ексначальнику Одеського обласного ТЦК та СП в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану

Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, обраному від забороненої партії «ОПЗЖ», який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого встановлено факти службової недбалості та сприяння ухиленню від військової служби у Київській міській раді. Про підозру повідомлено колишньому заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради

Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини

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