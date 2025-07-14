Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації

Ідеться про продовження ще на 90 днів – до 5 листопада.

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Президент України Володимир Зеленський 14 липня вніс до Верховної ради законопроекти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада.

Відповідні законопроекти №13471 та №13472 зареєстровані й опубліковані на сайті парламенту.

Законопроект №13471 стосується продовження строку дії воєнного стану в Україні. У ньому йдеться про продовження воєнного стану ще на 90 днів.

Законопроект №13472, затверджує продовження строку проведення загальної мобілізації. У тексті зазначено, що загальна мобілізація також триватиме додаткові 90 днів.

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