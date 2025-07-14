Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Речь идет о продлении еще на 90 дней – до 5 ноября.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране до 5 ноября.

Соответствующие законопроекты №13471 и №13472 зарегистрированы и опубликованы на сайте парламента.

Законопроект №13471 касается продления срока действия военного положения в Украине. В документе указано, что военное положение продлевается ещё на 90 дней.

Законопроект №13472 утверждает продление срока проведения общей мобилизации. В тексте указано, что общая мобилизация также будет продолжена на дополнительные 90 дней.

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