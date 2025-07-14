Трамп готовит «агрессивный» план вооружения Украины: речь идёт о дальнобойных ракетах — Axios

Дональд Трамп выступит с заявлением, которое может кардинально изменить подход США к военной помощи Украине.

Источник фото: ОП / Getty Images

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Президент США Дональд Трамп намерен объявить новый «агрессивный» план поддержки Украины, который, по данным Axios, будет включать передачу наступательного оружия, в частности — дальнобойных ракет. Об этом сообщили два информированных источника, близких к обсуждению. Заявление ожидается 14 июля.

Как отмечается, это станет существенным изменением в подходе Трампа, который ранее настаивал на предоставлении Киеву исключительно оборонительного вооружения, чтобы избежать эскалации войны. Теперь же, по словам источников, речь идёт о ракетах, способных поражать цели на территории России, в том числе в Москве.

«Трамп очень раздражён Путиным. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — заявил сенатор Линдси Грэм в комментарії Axios накануне.

Что известно о плане:

Новую инициативу планируется представить во время встречи Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Ключевой элемент — оружие будет поступать в Украину за счёт финансирования со стороны европейских стран. По словам Трампа, именно Европа будет оплачивать поставки американского вооружения.

Он также уточнил, что в пакет войдут «разные элементы очень сложного военного оборудования», включая батареи систем противовоздушной обороны Patriot.

По информации Axios, данный план был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад. Источники отмечают, что встреча между Трампом и Зеленским стала «лучшей из всех».

В последние две недели Трамп всё больше раздражается из-за нежелания Путина двигаться к прекращению огня. Переломным моментом стал телефонный разговор 3 июля, во время которого российский президент якобы прямо заявил о намерении начать новую волну наступления в ближайшие 60 дней.

«Он хочет забрать всё», — сказал Трамп президенту Франции Эмманюэлю Макрону после разговора с Путиным, по словам источника с доступом к информации.

Ранее мы писали, что Трамп подтвердил намерение передать Украине Patriot, которые будут профинансированы европейскими странами.

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