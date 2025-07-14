Трамп готує «агресивний» план озброєння України: йдеться про далекобійні ракети – Axios

Дональд Трамп виступить із заявою, яка може кардинально змінити підхід США до військової допомоги Україні.

Джерело фото: ОП / Getty Images

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Президент США Дональд Трамп має оголосити новий «агресивний» план підтримки України, який, за даними Axios, включатиме передачу наступальної зброї, зокрема — далекобійних ракет. Про це повідомили два поінформовані джерела, наближені до обговорень. Заява планується 14 липня.

Як вказується, це стане суттєвим зрушенням у підході Трампа, який раніше наполягав, що надаватиме Києву лише оборонне озброєння, щоб уникнути ескалації війни. Тепер же, згідно з джерелами, йдеться про ракети, здатні уражати цілі на території Росії, зокрема у Москві.

«Трамп дуже роздратований Путіним. Його завтрашнє оголошення буде дуже агресивним», — заявив сенатор Ліндсі Грем виданню Axios напередодні.

Що відомо про план:

Нову ініціативу буде презентовано під час зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ключовий елемент — зброя надходитиме до України через фінансування з боку європейських країн. За словами Трампа, Європа оплачуватиме за передане американське озброєння.

Він також уточнив, що до пакету входитимуть «різні елементи дуже складного військового обладнання», зокрема батареї систем протиповітряної оборони Patriot.

Цей план, за інформацією Axios, був запропонований Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому. Джерела зазначають, що зустріч між Трампом і Зеленським була «найкращою з усіх».

Останні два тижні Трамп все більше дратується через небажання Путіна рухатися до припинення вогню. Переломним моментом став телефонний дзвінок 3 липня, під час якого російський президент нібито прямо заявив про намір розгорнути нову хвилю наступу в найближчі 60 днів.

«Він хоче забрати все», — сказав Трамп президенту Франції Емманюелю Макрону після розмови з Путіним, за словами джерела з доступом до інформації.

Раніше ми писали, що Трамп підтвердив наміри передати Україні Patriot, які профінансують країни Європи.

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