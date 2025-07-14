Трамп підтвердив наміри передати Україні Patriot, які профінансують країни Європи

Дональд Трамп не уточнив точну кількість Patriot, яку планує відправити в Україну, але додав, що ЄС відшкодує США їхню вартість.

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що США передадуть Україні системи ППО Patriot. Про це він повідомив на брифінгу на базі Ендрюс, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Україні передадуть "деяку кількість" комплексів. Він зазначив, що США продадуть ці системи країнам Євросоюзу для подальшого постачання.

"Для нас це буде бізнес. І ми відправимо їм Patriot, яких вони терміново потребують", - сказав глава Білого дому.

Як повідомляє американське видання Axios, у понеділок, 14 липня, Трамп планує оголосити новий план озброєння України.

За даними видання, план включатиме ракети великої дальності та можливо наступальну зброю.

Одним із факторів, що переконав Трампа надати зброю, була телефонна розмова 3 липня з Путіним, під час якої той чітко дав зрозуміти, що планує наступ на сході України.

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