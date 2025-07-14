Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Трамп підтвердив наміри передати Україні Patriot, які профінансують країни Європи

08:14, 14 липня 2025
Дональд Трамп не уточнив точну кількість Patriot, яку планує відправити в Україну, але додав, що ЄС відшкодує США їхню вартість.
Трамп підтвердив наміри передати Україні Patriot, які профінансують країни Європи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США передадуть Україні системи ППО Patriot. Про це він повідомив на брифінгу на базі Ендрюс, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Україні передадуть "деяку кількість" комплексів. Він зазначив, що США продадуть ці системи країнам Євросоюзу для подальшого постачання.

"Для нас це буде бізнес. І ми відправимо їм Patriot, яких вони терміново потребують", - сказав глава Білого дому.

Як повідомляє американське видання Axios, у понеділок, 14 липня, Трамп планує оголосити новий план озброєння України. 

За даними видання, план включатиме ракети великої дальності та можливо наступальну зброю.

Одним із факторів, що переконав Трампа надати зброю, була телефонна розмова 3 липня з Путіним, під час якої той чітко дав зрозуміти, що планує наступ на сході України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

США Європа Україна Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду