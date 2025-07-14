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Трамп подтвердил намерения передать Украине Patriot, которые профинансируют страны Европы

08:14, 14 июля 2025
Дональд Трамп не уточнил точное количество Patriot, которые планирует отправить в Украину, но добавил, что ЕС возместит США их стоимость.
Трамп подтвердил намерения передать Украине Patriot, которые профинансируют страны Европы
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Президент США Дональд Трамп объявил, что США передадут Украине системы ПВО Patriot. Об этом он сообщил на брифинге на базе Эндрюс, сообщает Reuters.

По словам Трампа, Украине передадут "некоторое количество" комплексов. Он отметил, что США продадут эти системы странам Евросоюза для последующей поставки.

"Для нас это будет бизнес. И мы отправим им Patriot, в которых они срочно нуждаются", - сказал глава Белого дома.

Как сообщает американское издание Axios, в понедельник, 14 июля, Трамп планирует объявить новый план вооружения Украины.

По данным издания, план будет включать ракеты большой дальности и возможно наступательное оружие.

Одним из факторов, убедивших Трампа предоставить оружие, был телефонный разговор 3 июля с Путиным, во время которого тот четко дал понять, что планирует наступление на востоке Украины.

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США Европа Украина Дональд Трамп

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