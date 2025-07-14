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В ГБР назвали количество рассмотренных дел по уклонению от военной службы с начала полномасштабного вторжения

10:40, 14 июля 2025
С 2022 года ГБР осуществляло досудебное расследование в 991 уголовном производстве, связанном с уклонением от военной службы.
В ГБР назвали количество рассмотренных дел по уклонению от военной службы с начала полномасштабного вторжения
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Государственное бюро расследований сообщило, что во время полномасштабного вторжения РФ одним из основных направлений работы Бюро является противодействие уклонению от военной службы.

Среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты.С февраля 2022 года работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве относительно уклонения от военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

По результатам расследований:Сообщено о подозрении — 329 лицам,Направлено в суд — 286 обвинительных актов.Вынесено приговоры — 119 лицам.

Среди ярких примеров работы:

ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Работники ГБР разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутаткой Днепропетровского областного совета. Все действия были направлены на создание положительного имиджа и получение неправомерных выплат из государственного бюджета Работники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили о подозрении действующему депутату Винницкого областного совета, избранному от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», который систематически уклонялся от военной службы в различных подразделениях.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого установлены факты служебной халатности и содействия уклонению от военной службы в Киевском городском совете. О подозрении сообщено бывшему заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета.

Работники ГБР передали в суд обвинительный акт относительно уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета при помощи руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части.

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ГБР досудебное расследование мобилизация

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