Требовал деньги, угрожал, бил — на Полтавщине судили мужчину за домашнее насилие над матерью

Из-за домашнего насилия у женщины возникли серьезные расстройства здоровья.

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Горишнеплавневский городской суд Полтавской области вынес приговор по делу о домашнем насилии, которое длилось несколько лет. Обвиняемым стал житель Кременчугского района, который систематически издевался над собственной матерью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, уже имевший предварительные судимости мужчина в 2023–2025 годах неоднократно совершал как психологическое, так и физическое насилие. Он систематически требовал у матери деньги, угрожал, обижал нецензурной бранью, а в нескольких случаях наносил телесные повреждения. Один из последних инцидентов произошел 9 мая 2025 на остановке общественного транспорта в Горишних Плавнях, где он ударил ее кулаком по лицу. У женщины зафиксировали синяки и легкие телесные повреждения.

Суд выяснил, что потерпевшая неоднократно обращалась в полицию, составлялись административные протоколы, однако наказание в виде штрафов и предписаний не остановило обидчика. Выводы психолога и медицинские документы подтвердили, что в результате насилия у женщины возникли серьезные расстройства здоровья – тревожность, нарушение сна, тахикардия и панические приступы.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, но суд оценил его поведение как попытку смягчить ответственность. Потерпевшая настаивала на максимальном наказании, отметив, что не чувствует себя в безопасности даже в собственном доме.

Учитывая совокупность доказательств, отсутствие искреннего раскаяния, наличие отягчающих обстоятельств (совершение насилия в отношении пожилого человека), судом было избрано наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

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