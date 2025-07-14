Ціна гектара землі в Україні з моменту відкриття ринку зросла на 60%

Найдорожча земля — на Івано-Франківщині, але найактивніше купують — у Полтавській і Вінницькій областях.

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Від моменту відкриття ринку землі у липні 2021 року в Україні укладено 339 644 угоди купівлі-продажу. Загальна площа проданої землі перевищила 636 тис. га, а загальна вартість склала 30,4 млрд грн. Про це повідомляють аналітики OpenDataBot.

Станом на червень 2025 року середня вартість одного гектара зросла на 60% і становить 60,7 тис. грн.

Динаміка ринку: від ажіотажу до стабілізації

Перші місяці після відкриття ринку були дуже активними — у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар досягала 95,7 тис. грн. Згодом кількість угод зростала, а ціна падала: у грудні того ж року гектар коштував уже 33,7 тис. грн.

З початком повномасштабної війни у лютому 2022 року ринок практично завмер: у травні уклали лише 323 угоди. Відновлення розпочалося влітку, але з обмеженими обсягами — до 4,6 тис. угод на місяць, утричі менше, ніж наприкінці 2021-го.

Упродовж 2023 року ринок поступово стабілізувався: щомісяця укладали від 4 до 7 тис. угод, а ціна за гектар зросла з 39 до 42 тис. грн.

2024-й: доступ компаній та зростання активності

З початку 2024 року ринок землі став доступним для юридичних осіб. Це дало новий імпульс, хоча очікуваного стрибка не сталося — ймовірно, через обмеження на купівлю для компаній з іноземним капіталом. За даними Індексу OpenDataBot, половина з топ-10 агрокомпаній України мають іноземне походження.

Починаючи з березня, щомісяця укладалося понад 9 тис. угод, а загальна вартість перевищувала 1 млрд грн. Ціни на землю коливалися в межах 43–52 тис. грн/га.

У першому півріччі 2025 року кількість угод зросла на 13% у порівнянні з липнем-груднем 2021-го, а загальна сума — майже утричі: з 2,85 до 8,22 млрд грн.

Де найдорожча та найдешевша земля

Станом на середину 2025 року найдорожча сільськогосподарська земля — в Івано-Франківській області: 126,6 тис. грн/га. Далі — Львівська (118,3 тис. грн), Київська (89,4 тис. грн) та Тернопільська області (86,9 тис. грн).

Серед прифронтових регіонів лідирує Дніпропетровщина — 73,9 тис. грн/га. Найнижчі ціни — у Запорізькій (38,3 тис. грн), Херсонській (39,1 тис.), Чернігівській (41,1 тис.), Миколаївській (41,6 тис.) та Одеській (41,8 тис.) областях.

Найактивніші регіони за кількістю угод у 2025 році:

Полтавщина — 5,4 тис.

Вінниччина — 5,4 тис.

Київщина — 4,7 тис.

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