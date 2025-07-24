В Киеве разоблачили разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ

Платформой пользовались известные хакерские группировки, в том числе «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

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В Киеве Служба безопасности Украины, Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Французской Республики и Европолом разоблачили разработчика одной из ключевых интернет-платформ, которой пользовалась глобальная киберпреступность. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На платформе было зарегистрировано более 50 тыс. пользователей. Среди них — известные хакерские группировки, в частности «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

С помощью «услуг» форума киберпреступники атаковали автоматизированные системы управления банков, государственных учреждений и крупных корпораций в США и Европейском союзе.

Так, например, злоумышленники использовали приобретенное на форуме вредоносное программное обеспечение и первоначальные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денежных средств.

«В случае отказа — угрожали потерпевшим «слить» в интернет их конфиденциальные данные и парализовать работу организации.

Также задокументированы многочисленные факты использования онлайн-платформы для вербовки новых участников хакерских группировок и сбыта новейших вирусных программ», — сообщили в СБУ.

В ходе международной кибероперации удалось установить местонахождение администратора хакерского форума и частично прекратить деятельность его инфраструктуры.

Во время обысков по месту жительства фигуранта были обнаружены компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции за содействие хакерской деятельности.

Продолжается расследование с целью установления всех лиц, причастных к функционированию преступного форума и его участников.

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