У Києві викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Платформою користувались відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

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У Києві СБУ, Нацполіція і правоохоронними органами Республіки Франція та Європолом викрили розробника однієї з головних інтернет-платформ, якою користувалася глобальна кіберзлочинність. Про це повідомила пресслужба СБУ.

На платформі було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

Використовуючи «послуги» форуму, кіберзлочинці атакували автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі.

Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів.

«У разі відмови – погрожували потерпілим «злити» в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації.

Також задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм», - заявили у СБУ.

Під час міжнародної кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників.

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