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Meta додала функції безпеки для підлітків і дитячих акаунтів в Instagram

19:02, 24 липня 2025
Meta вводить суворі правила для дитячих акаунтів.
Meta додала функції безпеки для підлітків і дитячих акаунтів в Instagram
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Компанія Meta впроваджує нові функції безпеки в особистих повідомленнях Instagram для підліткових акаунтів, щоб забезпечити більше контексту про співрозмовників і захистити молодих користувачів. Крім того, оновлення стосуватимуться акаунтів, які ведуть дорослі, але присвячені дітям. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для підліткових акаунтів у чатах з’являться нові опції: поради щодо безпеки, можливість блокування інших користувачів і відображення дати реєстрації акаунта співрозмовника (місяць і рік). Також Meta спростила процес блокування та подання скарг, об’єднавши ці дії в одну кнопку прямо в особистих повідомленнях.

Додатково захист посилюється для акаунтів, якими керують дорослі, але де переважно фігурують діти — наприклад, сторінки, де батьки публікують фото чи відео своїх дітей, або акаунти, що представляють дітей до 13 років чи підлітків. Такі профілі отримають автоматичні найсуворіші налаштування повідомлень і функцію «Приховані слова» для фільтрації образливих коментарів, щоб протидіяти сексуалізованим чи непристойним повідомленням.

Протягом найближчих місяців ці акаунти отримають сповіщення про оновлення налаштувань безпеки та пропозицію переглянути параметри конфіденційності. Крім того, вони рідше відображатимуться в пошуку та рекомендаціях для підозрілих користувачів, яких часто блокують підлітки.

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