Чи справді зовнішність претендента впливає на результат співбесіди — дослідження

Нові дослідження показують: попри заявлену нейтральність, привабливість і соціальні якості продовжують впливати на рішення про найм, часто на підсвідомому рівні.

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У професійному спілкуванні люди часто стверджують, що цінують доброзичливість, енергійність і соціальні навички більше, ніж фізичну красу. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Archives of Sexual Behavior, ставить під сумнів ці переконання: між тим, що декларують люди, і тим, як вони поводяться насправді, може бути суттєвий розрив.

Що таке «еротичний капітал»

Авторки дослідження — Катаржина Войташчик та Маржена Сипер-Єнджеяк — розглянули привабливість не як окрему рису, а як комплексне явище, відоме під терміном «еротичний капітал». Це поняття запропонувала соціологиня Катрін Гакім, і воно об’єднує п’ять елементів:

краса (наприклад, симетричні риси обличчя або пропорційна фігура);

соціальна привабливість (дружелюбність, емпатія, здатність легко знаходити контакт);

сексуальна привабливість (харизма, упевненість, невербальна сексуальність);

життєрадісність (енергійність, гумор, оптимізм);

соціальна презентація (одяг, зачіска, стиль, доглянутість).

Метою дослідження було з’ясувати, наскільки ці якості впливають на перше враження, оцінку колег чи рішень про найм на роботу — тобто в ситуаціях, де формально мають домінувати об’єктивні критерії, такі як досвід чи кваліфікація.

Як проводилося дослідження

Опитування провели в Польщі серед 471 респондента, з яких 344 були жінками. Більшість учасників — молоді спеціалісти до 30 років, причому кожен третій мав досвід проведення співбесід, а понад половина — досвід оцінювання колег.

Учасників просили оцінити важливість 23 рис, згрупованих за п’ятьма складовими еротичного капіталу, в трьох умовних ситуаціях:

особиста зустріч,

співбесіда,

оцінка знайомого колеги.

Результати: що важливіше — краса чи доброзичливість?

У всіх трьох контекстах — і в особистому, і в професійному — найвищі оцінки отримували риси, пов’язані із соціальною привабливістю та життєрадісністю. Зокрема, респонденти вказували, що найбільше цінують дружелюбність, емпатію, оптимізм і вміння підтримати контакт.

Натомість фізична краса (наприклад, симетричне обличчя чи спортивна фігура) і сексуальність мали нижчі оцінки — особливо в діловому контексті. Під час гіпотетичної співбесіди найбільше впливали такі фактори, як відповідний одяг, ввічливість і комунікабельність.

Цікаво, що ці тенденції мали виражені гендерні та вікові відмінності. Чоловіки частіше звертали увагу на сексуальну привабливість, тоді як жінки більше цінували енергійність, доброзичливість і зовнішній вигляд у сенсі доглянутості. Молодші учасники приділяли більше значення сексуальності, тоді як старші респонденти — презентації та життєрадісності.

Ідеали vs реальність

Попри те, що більшість опитаних заявили про незначну роль краси в прийнятті професійних рішень, авторки дослідження нагадують: попередні наукові роботи демонструють протилежне. Згідно з даними психології та менеджменту, фізична привабливість таки впливає на найм, зарплати та оцінки — навіть якщо це відбувається несвідомо.

Це може свідчити про «ефект соціальної бажаності»: люди дають відповіді, які здаються правильними або прийнятними, навіть якщо в реальному житті діють інакше. Особливо в професійній сфері, де неетично визнавати, що зовнішність має значення.

Що далі?

Науковиці планують продовжити дослідження, вже не на гіпотетичних прикладах, а на реальних кейсах — з аналізом того, як саме оцінювачі ухвалюють рішення та як вони самі пояснюють вплив зовнішності. Мета — глибше зрозуміти, як свідомі й несвідомі упередження формують уявлення про інших — і як це позначається на шансах отримати роботу чи просунутися в кар’єрі.

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