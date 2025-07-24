Действительно ли внешность претендента влияет на результат собеседования — исследование

Новые исследования показывают: несмотря на заявленную нейтральность, привлекательность и социальные качества продолжают влиять на решения о найме, часто на подсознательном уровне.

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В профессиональном общении люди часто утверждают, что ценят доброжелательность, энергичность и социальные навыки больше, чем физическую красоту. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, ставит под сомнение эти убеждения: между тем, что люди декларируют, и тем, как они на самом деле себя ведут, может существовать значительный разрыв.

Что такое «эротический капитал»

Авторки исследования — Катаржина Войташчик и Маржена Сипер-Енджеяк — рассматривают привлекательность не как отдельную черту, а как комплексное явление, известное под термином «эротический капитал». Это понятие предложила социолог Катрин Хаким, и оно объединяет пять элементов:

красота (например, симметричные черты лица или пропорциональная фигура);

социальная привлекательность (дружелюбие, эмпатия, способность легко находить контакт);

сексуальная привлекательность (харизма, уверенность, невербальная сексуальность);

жизнерадостность (энергичность, юмор, оптимизм);

социальная презентация (одежда, прическа, стиль, ухоженность).

Целью исследования было выяснить, насколько эти качества влияют на первое впечатление, оценку коллег или решения о найме на работу — то есть в ситуациях, где формально должны преобладать объективные критерии, такие как опыт или квалификация.

Как проводилось исследование

Опрос провели в Польше среди 471 респондента, из которых 344 были женщинами. Большинство участников — молодые специалисты до 30 лет, причем каждый третий имел опыт проведения собеседований, а более половины — опыт оценки коллег.

Участников просили оценить важность 23 черт, сгруппированных по пяти составляющим эротического капитала, в трех гипотетических ситуациях:

личная встреча,

собеседование,

оценка знакомого коллеги.

Результаты: что важнее — красота или доброжелательность?

Во всех трех контекстах — и в личном, и в профессиональном — наивысшие оценки получали черты, связанные с социальной привлекательностью и жизнерадостностью. В частности, респонденты отмечали, что больше всего ценят дружелюбие, эмпатию, оптимизм и умение поддержать контакт.

В то же время физическая красота (например, симметричное лицо или спортивная фигура) и сексуальность получали более низкие оценки — особенно в деловом контексте. Во время гипотетического собеседования наибольшее влияние имели такие факторы, как соответствующая одежда, вежливость и коммуникабельность.

Интересно, что эти тенденции имели выраженные гендерные и возрастные различия. Мужчины чаще обращали внимание на сексуальную привлекательность, тогда как женщины больше ценили энергичность, доброжелательность и ухоженность. Более молодые участники придавали больше значения сексуальности, тогда как более зрелые — презентации и жизнерадостности.

Идеалы vs реальность

Несмотря на то, что большинство опрошенных заявили о незначительной роли внешности при принятии профессиональных решений, авторки исследования напоминают: предыдущие научные работы показывают обратное. Согласно данным психологии и менеджмента, физическая привлекательность все же влияет на найм, зарплаты и оценки — даже если это происходит бессознательно.

Это может свидетельствовать об эффекте «социальной желательности»: люди дают ответы, которые кажутся правильными или приемлемыми, даже если в реальной жизни действуют иначе. Особенно это проявляется в профессиональной сфере, где неэтично признавать, что внешность имеет значение.

Что дальше?

Ученые планируют продолжить исследование, уже не на гипотетических примерах, а на реальных кейсах — с анализом того, как именно оценщики принимают решения и как они сами объясняют влияние внешности. Цель — глубже понять, как сознательные и бессознательные предубеждения формируют представление о других — и как это влияет на шансы получить работу или продвинуться по карьерной лестнице.

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