Meta добавила функции безопасности для подростков и детских аккаунтов в Instagram

Meta вводит строгие правила для детских аккаунтов.

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Компания Meta внедряет новые функции безопасности в личных сообщениях Instagram для подростковых аккаунтов, чтобы обеспечить больше контекста о собеседниках и защитить молодых пользователей. Кроме того, обновления коснутся аккаунтов, которые ведут взрослые, но посвящены детям. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для подростковых аккаунтов в чатах появятся новые опции: советы по безопасности, возможность блокировки других пользователей и отображение даты регистрации аккаунта собеседника (месяц и год). Также Meta упростила процесс блокировки и подачи жалоб, объединив эти действия в одну кнопку прямо в личных сообщениях.

Дополнительно защита усиливается для аккаунтов, которыми управляют взрослые, но где преимущественно фигурируют дети — например, страницы, где родители публикуют фото или видео своих детей, или аккаунты, представляющие детей до 13 лет или подростков. Такие профили получат автоматические самые строгие настройки сообщений и функцию «Скрытые слова» для фильтрации оскорбительных комментариев, чтобы противодействовать сексуализированным или непристойным сообщениям.

В течение ближайших месяцев эти аккаунты получат уведомление об обновлении настроек безопасности и предложение пересмотреть параметры конфиденциальности. Кроме того, они реже будут отображаться в поиске и рекомендациях для подозрительных пользователей, которых часто блокируют подростки.

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