Делегации в Стамбуле договорились о саммите Зеленского и Путина с участием Трампа

Окончательная дата переговоров и повестка дня еще согласовываются.

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В ходе третьего раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита на высшем уровне с участием президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом в интервью NTV сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принимал непосредственное участие в консультациях.

По словам Фидана, лидеры Украины и России согласились на формат личной встречи, которая состоится в Турции под патронатом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. К саммиту также планируется привлечь президента США Дональда Трампа. Однако окончательная дата и повестка дня еще требуют согласования, поскольку стороны имеют разные взгляды на условия прекращения огня, необходимые для организации встречи.

«Хорошая новость в том, что мы достигли принципиального соглашения о проведении саммита на уровне лидеров в Турции с участием президентов Путина, Зеленского и Трампа. Однако есть разногласия по условиям, в частности режиму прекращения огня, которые являются предпосылкой для участия в саммите. Наша задача как переговорных делегаций — согласовать эти технические детали», — пояснил Хакан Фидан.

Министр подчеркнул важность «постепенного и методичного подготовительного процесса», чтобы избежать срыва договоренностей и сохранить психологическое равновесие всех участников. «Сначала стороны должны договориться о сроках и механизмах прекращения огня, а уже потом мы сможем окончательно определить формат саммита. Турция готова обеспечить безопасную и нейтральную площадку для диалога», — добавил он.

Фидан также выразил надежду, что предварительные гуманитарные договоренности, достигнутые в ходе трех раундов консультаций, в частности по обмену пленными, создадут атмосферу доверия, необходимую для успешного проведения саммита. Турция, по его словам, продолжает играть роль посредника, предлагая открытый и конструктивный подход к переговорному процессу.

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