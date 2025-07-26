Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Делегации в Стамбуле договорились о саммите Зеленского и Путина с участием Трампа

11:11, 26 июля 2025
Окончательная дата переговоров и повестка дня еще согласовываются.
Делегации в Стамбуле договорились о саммите Зеленского и Путина с участием Трампа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе третьего раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита на высшем уровне с участием президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом в интервью NTV сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принимал непосредственное участие в консультациях.

По словам Фидана, лидеры Украины и России согласились на формат личной встречи, которая состоится в Турции под патронатом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. К саммиту также планируется привлечь президента США Дональда Трампа. Однако окончательная дата и повестка дня еще требуют согласования, поскольку стороны имеют разные взгляды на условия прекращения огня, необходимые для организации встречи.

«Хорошая новость в том, что мы достигли принципиального соглашения о проведении саммита на уровне лидеров в Турции с участием президентов Путина, Зеленского и Трампа. Однако есть разногласия по условиям, в частности режиму прекращения огня, которые являются предпосылкой для участия в саммите. Наша задача как переговорных делегаций — согласовать эти технические детали», — пояснил Хакан Фидан.

Министр подчеркнул важность «постепенного и методичного подготовительного процесса», чтобы избежать срыва договоренностей и сохранить психологическое равновесие всех участников. «Сначала стороны должны договориться о сроках и механизмах прекращения огня, а уже потом мы сможем окончательно определить формат саммита. Турция готова обеспечить безопасную и нейтральную площадку для диалога», — добавил он.

Фидан также выразил надежду, что предварительные гуманитарные договоренности, достигнутые в ходе трех раундов консультаций, в частности по обмену пленными, создадут атмосферу доверия, необходимую для успешного проведения саммита. Турция, по его словам, продолжает играть роль посредника, предлагая открытый и конструктивный подход к переговорному процессу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия путин Украина Дональд Трамп Турция Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Законопроект Президента о гарантиях для НАБУ и САП – какие изменения, внесенные законопроектом 12414, останутся в УПК и законе о прокуратуре

Законопроект Владимира Зеленского 13533 отменяет значительную часть изменений, внесенных законопроектом 12414, однако некоторые нормы в УПК и законе о прокуратуре останутся.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області