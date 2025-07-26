В Харькове в результате обстрела разрушена котельная в Киевском районе

Возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно.

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В результате ночной атаки на Харьков был критически поврежден один из больших котельных в Киевском районе. Об этом сообщил горсовет.

"Сейчас работники КП Харьковские тепловые сети и КП Харьковводоканал демонтируют поврежденное оборудование. Из-за критичного характера повреждений возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно. В связи с этим специалисты уже ищут решение для децентрализации схемы отопления зоны обслуживания этого источника теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заверил, что решение по теплоснабжению этого района есть.

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