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В Харькове в результате обстрела разрушена котельная в Киевском районе

17:14, 26 июля 2025
Возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно.
В Харькове в результате обстрела разрушена котельная в Киевском районе
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В результате ночной атаки на Харьков был критически поврежден один из больших котельных в Киевском районе. Об этом сообщил горсовет.

"Сейчас работники КП Харьковские тепловые сети и КП Харьковводоканал демонтируют поврежденное оборудование. Из-за критичного характера повреждений возобновить работу котельной до начала отопительного сезона невозможно. В связи с этим специалисты уже ищут решение для децентрализации схемы отопления зоны обслуживания этого источника теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заверил, что решение по теплоснабжению этого района есть.

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Харьков обстрел

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