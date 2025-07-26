Ежедневно — 15 атак: Украину атакуют из России, Китая и Северной Кореи

С начала 2025 года Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA, действующая под эгидой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, регистрирует в среднем 15 кибератак ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
Масштабы киберугроз
Помимо ежедневных атак, специалисты CERT-UA отслеживают более 150 кластеров киберугроз ежедневно. Это свидетельствует о высоком уровне активности злоумышленников, которые пытаются подорвать цифровую безопасность Украины. По данным Госспецсвязи, основным источником кибератак остаётся Россия, но активность также фиксируется из Беларуси, Китая, Северной Кореи и с временно оккупированных территорий Украины.
Типы и цели кибератак
Киберпреступники используют разнообразные методы для достижения своих целей. Наиболее распространёнными типами атак являются:
Среди самых активных хакерских группировок, атакующих Украину, Госспецсвязи выделяет:
Кибервойна как часть современного конфликта
В Госспецсвязи подчёркивают, что киберсоставляющая стала неотъемлемой частью современной войны. Хакерские тактики, техники и процедуры постоянно эволюционируют, что требует от украинских специалистов непрерывного мониторинга и быстрого реагирования.
«Киберсоставляющая является неотъемлемой частью современной войны. Тактики, техники и процедуры хакеров постоянно меняются, требуя непрерывного мониторинга, исследования их активности и обмена информацией на международном уровне», — отметили в Госспецсвязи.
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