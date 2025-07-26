Щодня — 15 атак: Україну атакують з Росії, Китаю та Північної Кореї

З початку 2025 року Національна команда реагування на кіберінциденти CERT-UA, що діє під егідою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, реєструє в середньому 15 кібератак щодня. Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.
Масштаби кіберзагроз
Окрім щоденних атак, фахівці CERT-UA відстежують понад 150 кластерів кіберзагроз щодня. Це свідчить про високий рівень активності зловмисників, які намагаються підірвати цифрову безпеку України. За даними Держспецзв’язку, основним джерелом кібератак залишається росія, але активність також фіксується з Білорусі, Китаю, Північної Кореї та з тимчасово окупованих територій України.
Типи та цілі кібератак
Кіберзлочинці використовують різноманітні методи для досягнення своїх цілей. Найпоширенішими типами атак є:
Серед найактивніших хакерських угруповань, які атакують Україну, Держспецзв’язку виділяє:
Кібервійна як частина сучасного конфлікту
У Держспецзв’язку підкреслюють, що кіберскладова стала невід’ємною частиною сучасної війни. Хакерські тактики, техніки та процедури постійно еволюціонують, що вимагає від українських фахівців безперервного моніторингу та швидкого реагування.
«Кіберскладова є невід'ємною частиною сучасної війни. Тактики, техніки та процедури хакерів постійно змінюються, вимагаючи безперервного моніторингу, дослідження їхньої активності та обміну інформацією на міжнародному рівні», — зазначили в Держспецзв’язку.
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