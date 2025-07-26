Виктор Орбан заявил, что Украине следует быть буферным государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам «стратегическое сотрудничество».

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине "стратегическое" сотрудничество, считая, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу. Об этом он заявил в интервью, фрагмент которого опубликовал у себя в соцсети Х.

По его словам, это стратегическое сотрудничество будет "прагматическим, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", - утверждает венгерский премьер.

Нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз", пояснил он.

Также Орбан назвал Украину "буферным государством".

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, граничащим с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только убежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны.

Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза. Мы не хотим возвращаться к этой позиции.

Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", - заявил Орбан.

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