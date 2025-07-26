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Віктор Орбан заявив, що Україна є буферною державою та має співпрацювати з ЄС замість вступу

16:54, 26 липня 2025
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує українцям «стратегічну співпрацю».
Віктор Орбан заявив, що Україна є буферною державою та має співпрацювати з ЄС замість вступу
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні "стратегічну" співпрацю, вважаючи, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу. Про це він заявив в інтерв’ю, фрагмент якого опублікував у себе в соцмережі Х. 

За його словами, ця стратегічна співпраця буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".

"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші сім'ї не мають зіштовхуватися з таким ризиком", - стверджує угорський чиновник.

Нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз", пояснив він.

Також Орбан назвав Україну "буферною державою".

"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни.

Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції.

Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", - заявив Орбан.

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ЄС Україна Угорщина Орбан

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