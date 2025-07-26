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У Харкові внаслідок обстрілу зруйновано котельню у Київському районі

17:14, 26 липня 2025
Відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо.
У Харкові внаслідок обстрілу зруйновано котельню у Київському районі
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Внаслідок нічної атаки на Харків було критично пошкоджено одну з великих котелень у Київському районі. Про це повідомила міськрада.

"Зараз працівники КП Харківські теплові мережі та КП Харківводоканал демонтують пошкоджене обладнання. Через критичний характер пошкоджень відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо. З огляду на це, фахівці вже шукають рішення для децентралізації схеми опалення зони обслуговування цього джерела теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що рішення по теплозабезпеченню цього району є.

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Харків обстріл

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