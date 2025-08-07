Львов обратился к премьеру Польши из-за срыва строительства мусороперерабатывающего завода

Андрей Садовый сообщил об официальном обращении городского совета к Дональду Туску из-за невыполнения обязательств польской компанией.

Львовский городской совет официально обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску из-за затягивания строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, подрядчиком проекта является польская компания Control Process S.A., которая выиграла международный тендер, однако не выполняет своих обязательств.

«Город неоднократно шел на уступки. Но дальше — предел. Община Львова уже перечислила 29 миллионов евро. Это не абстрактные деньги — это средства львовян. Мы не просим ничего сверх того, что прописано в контракте. Но и новых отсрочек не будет», — подчеркнул Садовый.

Мэр также заявил, что есть все основания считать действия подрядчика сознательным затягиванием сроков с целью требования дополнительных средств. По его словам, Львов больше этого не допустит.

«Именно поэтому депутаты горсовета обратились к премьеру Польши. Ведь это уже не только вопрос исполнения контракта, это вопрос репутации польского бизнеса», — добавил городской голова.

Завод должен был стать современным предприятием по переработке отходов в Украине.

