Поселок Бородянка в Киевской области может получить статус города

Бородянка может стать городом — правительство представило проект постановления в парламент.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №13616, которым предлагается изменить административный статус поселка Бородянка, расположенного в Бучанском районе Киевской области.

Документ предусматривает предоставление Бородянке статуса города. Это решение имеет как символическое

Бородянка расположена в 50 км от Киева. Это один из населенных пунктов Киевской области, наиболее пострадавших от вторжения РФ.

