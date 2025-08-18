Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте объяснили, как в Украине получить новое свидетельство о рождении после усыновления

12:44, 18 августа 2025
Во время военного положения новое свидетельство можно получить в любом отделе РАГС, работающем на территории, контролируемой украинскими властями.
В Минюсте объяснили, как в Украине получить новое свидетельство о рождении после усыновления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Усыновление – это принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществлённое на основании решения суда. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

На основании решения суда об усыновлении в актовую запись о рождении ребёнка или совершеннолетнего лица, составленную органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит соответствующие изменения и выдаёт новое свидетельство о рождении с учётом этих изменений.

Порядок внесения изменений в актовую запись гражданского состояния урегулирован статьёй 22 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и прекращения их действия, утверждёнными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793.

Так, согласно подпункту 2.13.1 пункта 2.13 раздела II Правил основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния является, в частности, решение суда об усыновлении (удочерении), в котором указано о внесении конкретных изменений в актовые записи гражданского состояния.

В соответствии с решением суда об усыновлении в актовой записи о рождении изменяются сведения о родителях, ребёнке, в том числе даты и места его рождения, даты государственной регистрации рождения. В случае изменения решением суда об усыновлении даты рождения ребёнка дата государственной регистрации рождения может быть также изменена по заявлению лица, указанного в решении суда, или уполномоченного им лица (подпункт 2.16.1 пункта 2.16 раздела II Правил).

Сведения об усыновлении вносятся в бумажный носитель актовой записи гражданского состояния и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в день поступления соответствующего решения суда в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (далее – отдел ГРАГС) или в день получения решения суда способом, предусмотренным абзацами восьмым, девятым пункта 1.5 раздела I Правил (подпункт 2.16.5 пункта 2.16 раздела II Правил).

В случае внесения изменений на основании, в частности, решения суда к ним прилагаются соответствующее заявление о внесении изменений и при необходимости другие необходимые для исполнения документы, которые направляются в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения актовой записи гражданского состояния, в которую вносятся изменения (пункт 2.21 раздела II Правил).

Частью второй статьи 13 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» определено, что судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

В условиях военного положения для получения нового свидетельства можно обратиться в любой отдел РАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду