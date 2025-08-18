Практика судів
  1. В Україні

У Мінюсті пояснили, як в Україні отримати нове свідоцтво про народження після усиновлення

12:44, 18 серпня 2025
Під час воєнного стану нове свідоцтво можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС, який працює на території, що контролюється українською владою.
У Мінюсті пояснили, як в Україні отримати нове свідоцтво про народження після усиновлення
Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

Порядок внесення змін до актового запису цивільного стану врегульовано статтею 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793.

Так, згідно з підпунктом 2.13.1 пункту 2.13 розділу II Правил підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану є, зокрема, рішення суду про усиновлення (удочеріння), у якому зазначено про внесення конкретних змін в актові записи цивільного стану.

Відповідно до рішення суду про усиновлення в актовому записі про народження змінюються відомості щодо батьків, дитини, у тому числі дати та місця її народження, дати державної реєстрації народження. У разі зміни рішенням суду про усиновлення дати народження дитини дата державної реєстрації народження може бути також змінена за заявою особи, зазначеної у рішенні суду, або уповноваженої нею особи (підпункт 2.16.1 пункту 2.16 розділу II Правил).

Відомості про усиновлення вносяться до паперового носія актового запису цивільного стану та Державного реєстру актів цивільного стану громадян в день надходження відповідного рішення суду до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – відділ ДРАЦС) або в день отримання рішення суду у спосіб, передбачений абзацами восьмим, дев’ятим пункту 1.5 розділу I Правил (підпункт 2.16.5 пункту 2.16 розділу II Правил).

У разі внесення змін на підставі, зокрема, рішення суду до них додаються відповідні заява про внесення змін та за потреби інші необхідні для виконання документи, які надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису цивільного стану, до якого вносяться зміни (пункт 2.21 розділу II Правил).

Частиною другою статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

В умовах воєнного стану для отримання нового свідоцтва можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

