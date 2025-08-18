Украинцам напомнили, как происходит смена фамилии малолетнего ребенка

В Минюсте объяснили, когда можно сменить фамилию малолетнего ребенка.

Определение фамилии ребёнка — это не просто формальность, а шаг, который влияет на его дальнейшую жизнь.

Во время государственной регистрации рождения ребёнку присваиваются имя, отчество и фамилия, что одновременно определяет его происхождение.

Согласно статье 145 Семейного кодекса Украины, фамилия ребёнка определяется по фамилии родителей. Если мать и отец имеют разные фамилии, они самостоятельно согласовывают, какую именно фамилию получит ребёнок. С согласия родителей возможно присвоение двойной фамилии, образованной из их фамилий.

В случае спора вопрос решается через орган опеки и попечительства или в судебном порядке.

Кроме того, семейное законодательство позволяет родителям в будущем изменить фамилию ребёнка, напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Когда возможно изменить фамилию малолетнего ребёнка?

Согласно статье 148 Кодекса, фамилия может быть изменена в следующих случаях:

В случае изменения фамилии обоими родителями изменяется фамилия ребёнка, не достигшего семи лет. Если ребёнку уже исполнилось семь лет, фамилия изменяется с его согласия.

В случае изменения фамилии одним из родителей фамилия ребёнка может быть изменена по согласию обоих родителей и при согласии ребёнка, достигшего семи лет.

По заявлению родителей или одного из них, если второй родитель умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим, ребёнку, не достигшему четырнадцати лет и которому при регистрации рождения была присвоена фамилия одного из родителей, может быть изменена фамилия на фамилию второго родителя.

Если один из родителей против изменения фамилии ребёнка, то спор между ними по этому поводу может быть решён органом опеки и попечительства или судом. При решении спора учитываются выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребёнка, а также другие обстоятельства, подтверждающие соответствие изменения фамилии интересам ребёнка.

Куда обратиться для изменения фамилии ребёнка?

Порядок внесения изменений в актовые записи гражданского состояния регулируется Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее — Закон) и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утверждёнными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Минюсте Украины 14.01.2011 за № 55/18793 (далее — Правила).

Рассмотрение заявлений о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния относится к компетенции отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — отделы ДРАЦС), дипломатических представительств и консульских учреждений Украины (статья 6 Закона).

В условиях военного положения, введённого в Украине с 24.02.2022, можно обратиться в любой отдел РАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, заявление можно подать через центр предоставления административных услуг.

Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Какие документы необходимо подать?

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния необходимо подать:

заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния;

паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца, лица без гражданства;

свидетельство о рождении;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Заявление должно быть заполнено разборчиво. В нём должны быть даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

По результатам проверки собранных документов орган государственной регистрации актов гражданского состояния составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния или об отказе в этом.

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись в заключении указываются причины отказа и информация о возможности его обжалования в судебном порядке.

Внесение изменений проводится по заявлению, в частности, родителей.

При этом действующим законодательством не запрещается подача заявления о внесении изменений в актовую запись через представителя.

После внесения изменений заявителю повторно выдаётся свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Отдел РАГС, центр предоставления административных услуг, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать гражданину в принятии и рассмотрении заявления о смене фамилии малолетнего ребёнка.

Сроки рассмотрения

Согласно Правилам, вопрос о внесении изменений рассматривается в срок, не превышающий трёх месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин этот срок может быть продлён с письменного разрешения руководителя соответствующего отдела, но не более чем на три месяца.

Дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины рассматривает такое заявление в шестимесячный срок со дня его подачи.

Стоимость услуги

Согласно статье 20 Закона, за свидетельства, выдаваемые в связи с внесением изменений в актовые записи, взимается государственная пошлина в размере, установленном законом.

За выдачу свидетельства в связи с изменениями в актовых записях взимается государственная пошлина в размере 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан (0,34 грн) (пункт 5 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины от 21.01.1993 № 7-93 «О государственной пошлине»).

Одновременно отделы РАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины.

Средства, полученные от предоставления платных услуг, зачисляются в государственный бюджет (часть третья статьи 20 Закона).

Постановлением Кабинета Министров № 1168 утверждён Перечень платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния.

