Ветеран Pro в Дии – какие услуги доступны для ветеранов войны уже сейчас

В Украине в приложении «Дія» появился новый раздел «Ветеран Pro», предназначенный для упрощения доступа ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов семей погибших ветеранов и Защитников Украины к публичным услугам.

2 июля 2025 года Кабинет Министров принял постановление №779, которое предусматривает автоматизацию и цифровизацию процессов предоставления электронных услуг для:

ветеранов войны;

пострадавших участников Революции Достоинства;

членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении «Дія» обеспечивает доступ к услугам через электронное взаимодействие с Единым государственным реестром ветеранов войны и другими государственными информационными системами. Сервис позволяет:

подавать заявления и запросы на получение публичных услуг;

получать информацию, справки и выписки;

участвовать в опросах;

пользоваться другими сервисами, определенными законодательством.

Доступные услуги

Сейчас в «Ветеран Pro» уже работают следующие функции:

подача заявки на получение средств в рамках программы «Ветеранский спорт»;

оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

поиск специалиста по сопровождению;

подача заявления на получение субсидии;

участие в программе «Жилище».

Перечень доступных опций планируется расширять.

Как воспользоваться сервисом

Для использования «Ветеран Pro» необходимо:

Установить мобильное приложение «Дія». Пройти электронную идентификацию.

Сервис доступен для граждан Украины в возрасте от 18 лет, имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронное удостоверение ветерана. После идентификации раздел «Ветеран Pro» открывается для ветеранов и членов их семей.

