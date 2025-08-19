Практика судов
Ветеран Pro в Дии – какие услуги доступны для ветеранов войны уже сейчас

07:36, 19 августа 2025
Сервис «Ветеран Pro» доступен для граждан Украины в возрасте от 18 лет.
Ветеран Pro в Дии – какие услуги доступны для ветеранов войны уже сейчас
В Украине в приложении «Дія» появился новый раздел «Ветеран Pro», предназначенный для упрощения доступа ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов семей погибших ветеранов и Защитников Украины к публичным услугам.

2 июля 2025 года Кабинет Министров принял постановление №779, которое предусматривает автоматизацию и цифровизацию процессов предоставления электронных услуг для:

  • ветеранов войны;
  • пострадавших участников Революции Достоинства;
  • членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении «Дія» обеспечивает доступ к услугам через электронное взаимодействие с Единым государственным реестром ветеранов войны и другими государственными информационными системами. Сервис позволяет:

  • подавать заявления и запросы на получение публичных услуг;
  • получать информацию, справки и выписки;
  • участвовать в опросах;
  • пользоваться другими сервисами, определенными законодательством.

Доступные услуги

Сейчас в «Ветеран Pro» уже работают следующие функции:

  • подача заявки на получение средств в рамках программы «Ветеранский спорт»;
  • оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
  • поиск специалиста по сопровождению;
  • подача заявления на получение субсидии;
  • участие в программе «Жилище».

Перечень доступных опций планируется расширять.

Как воспользоваться сервисом

Для использования «Ветеран Pro» необходимо:

  1. Установить мобильное приложение «Дія».
  2. Пройти электронную идентификацию.

Сервис доступен для граждан Украины в возрасте от 18 лет, имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронное удостоверение ветерана. После идентификации раздел «Ветеран Pro» открывается для ветеранов и членов их семей.

