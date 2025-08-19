Ветеран Pro в Дии – какие услуги доступны для ветеранов войны уже сейчас

В Украине в приложении «Дія» появился новый раздел «Ветеран Pro», предназначенный для упрощения доступа ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов семей погибших ветеранов и Защитников Украины к публичным услугам.
2 июля 2025 года Кабинет Министров принял постановление №779, которое предусматривает автоматизацию и цифровизацию процессов предоставления электронных услуг для:
Раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении «Дія» обеспечивает доступ к услугам через электронное взаимодействие с Единым государственным реестром ветеранов войны и другими государственными информационными системами. Сервис позволяет:
Доступные услуги
Сейчас в «Ветеран Pro» уже работают следующие функции:
Перечень доступных опций планируется расширять.
Как воспользоваться сервисом
Для использования «Ветеран Pro» необходимо:
Сервис доступен для граждан Украины в возрасте от 18 лет, имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронное удостоверение ветерана. После идентификации раздел «Ветеран Pro» открывается для ветеранов и членов их семей.
