Ветеран Pro у Дії – які послуги доступні для ветеранів війни вже зараз

В Україні в застосунку «Дія» з’явився новий розділ «Ветеран Pro», призначений для спрощення доступу ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів сімей загиблих ветеранів і Захисників України до публічних послуг.
2 липня 2025 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №779, яка передбачає автоматизацію та цифровізацію процесів надання електронних послуг для:
Розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку «Дія» забезпечує доступ до послуг через електронну взаємодію з Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими державними інформаційними системами. Сервіс дозволяє:
Доступні послуги
Наразі в «Ветеран Pro» уже працюють такі функції:
Перелік доступних опцій планують розширювати.
Як скористатися сервісом
Для використання «Ветеран Pro» необхідно:
Сервіс доступний для громадян України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронне посвідчення ветерана. Після ідентифікації розділ «Ветеран Pro» відкривається для ветеранів і членів їхніх сімей.
