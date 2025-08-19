Ветеран Pro у Дії – які послуги доступні для ветеранів війни вже зараз

Сервіс «Ветеран Pro» доступний для громадян України віком від 18 років.

В Україні в застосунку «Дія» з’явився новий розділ «Ветеран Pro», призначений для спрощення доступу ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів сімей загиблих ветеранів і Захисників України до публічних послуг.

2 липня 2025 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №779, яка передбачає автоматизацію та цифровізацію процесів надання електронних послуг для:

ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку «Дія» забезпечує доступ до послуг через електронну взаємодію з Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими державними інформаційними системами. Сервіс дозволяє:

подавати заяви та запити на отримання публічних послуг;

отримувати інформацію, довідки та витяги;

брати участь в опитуваннях;

користуватися іншими сервісами, визначеними законодавством.

Доступні послуги

Наразі в «Ветеран Pro» уже працюють такі функції:

подання заявки на отримання коштів у межах програми «Ветеранський спорт»;

оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

пошук фахівця із супроводу;

подання заяви на отримання субсидії;

участь у програмі «Оселя».

Перелік доступних опцій планують розширювати.

Як скористатися сервісом

Для використання «Ветеран Pro» необхідно:

Встановити мобільний застосунок «Дія». Пройти електронну ідентифікацію.

Сервіс доступний для громадян України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронне посвідчення ветерана. Після ідентифікації розділ «Ветеран Pro» відкривається для ветеранів і членів їхніх сімей.

