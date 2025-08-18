Убытки 1,3 млн: в Ровенской области объявили подозрение руководителю коммунального предприятия, который завышал стоимость вывезенного мусора

Чиновник подписывал акты выполненных работ, в которых завышало объем и стоимость услуг.

В Ровенской области объявили подозрение директору коммунального предприятия одной из общин, который завышал стоимость вывезенного мусора. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что предприятие на протяжении нескольких лет оказывало услуги по вывозу твердых бытовых отходов соседней общине.

При этом руководитель предприятия, не надлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, ежемесячно подписывал акты приемки выполненных работ, в которых не указывался объем вывезенного мусора, а лишь фиксировался факт предоставления услуг с определением суммы, которая составляла 1/12 от цены договора в год.

В результате таких действий подозреваемый не предоставил услуги в полном объеме, завысил их объем и стоимость, чем нанес ущерб общине, согласно выводам эксперта, более чем на 1,3 млн гривен.

