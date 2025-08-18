Збитки 1,3 млн: на Рівненщині оголосили підозру керівнику комунального підприємства, який завищував вартість вивезеного сміття

Посадовець підписував акти виконаних робіт, в яких завищував обсяг та вартість послуг.

На Рівненщині оголосили підозру директору комунального підприємства однієї з громад, який завищував вартість вивезеного сміття. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що підприємство упродовж кількох років надавало послуги із вивезення твердих побутових відходів сусідній громаді.

При цьому керівник підприємства, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, щомісяця підписував акти приймання виконаних робіт, в яких не вказувався обсяг вивезеного сміття, а лише фіксувався факт надання послуг із визначенням суми, яка складала 1/12 від ціни договору на рік.

У результаті таких дій підозрюваний не надав послуги в повному обсязі, завищив їх об’єм та вартість, чим завдав збитків громаді, згідно з висновками експерта, на понад 1,3 млн гривень.

