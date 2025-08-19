Угрожал оружием — в Хмельницкой области мужчина совершил разбойное нападение на военнослужащего

Мужчина с оружием напал на военного.

В Хмельницкой области мужчина напал на военного, угрожая оружием. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленник подошел к автомобилю, за рулем которого находился 23-летний военнослужащий, угрожал ему оружием и отобрал мобильный телефон, после чего скрылся. Его оперативно задержали, объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Залог был внесен.

Однако прокуроры обжаловали это решение, и апелляционный суд принял новое постановление – подозреваемый останется под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

