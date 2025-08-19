Погрожував зброєю — на Хмельниччині чоловік скоїв розбійний напад на військовослужбовця

Чоловік зі зброєю напав на військового.

На Хмельниччині чоловік напав на військового, погрожуючи зброєю. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, зловмисник підійшов до автомобіля, за кермом якого перебував 23-річний військовослужбовець, погрожував йому зброєю та відібрав мобільний телефон, після чого втік. Його оперативно затримали, оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Застава була внесена.

Однак прокурори оскаржили це рішення, і апеляційний суд ухвалив нову постанову — підозрюваний залишиться під вартою без можливості внесення застави.

Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

