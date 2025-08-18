Первое заседание совета Американско-украинского инвестиционного фонда состоится в сентябре – Алексей Соболев

Американская делегация прибудет в Украину для оценки проектов инвестиционного фонда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев объявил, что первое заседание совета директоров Американско-украинского инвестиционного фонда состоится в сентябре 2025 года. Во время мероприятия планируется принять ряд технических решений для начала работы фонда.

«Работа над фондом продолжается еженедельно. В сентябре проведем первое заседание совета, где объявим первые технические шаги для запуска. Сейчас активно готовимся к этому», — отметил Соболев. По его словам, Украина и США уже согласовали начальное финансирование фонда с обеих сторон, а также формируют перечень инвестиционных проектов (пайплайн), куда будут направляться средства.

Министр добавил, что в сентябре в Украину прибудет большая американская делегация для оценки потенциальных проектов. «Мы разрабатываем пайплайн – список инвестиционных направлений для фонда. В течение следующих 12 месяцев делегация планирует посетить Украину, чтобы подробно ознакомиться с проектами на местах», – пояснил он.

Соболев выразил надежду, что до конца 2025 года станет понятно, какие первые инвестиции реализует фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.