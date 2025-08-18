Перше засідання ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні – Олексій Соболєв

Американська делегація прибуде в Україну для оцінки проектів інвестиційного фонду.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв оголосив, що перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні 2025 року. Під час заходу планується ухвалити низку технічних рішень для початку роботи фонду.

«Робота над фондом триває щотижня. У вересні проведемо перше засідання ради, де оголосимо перші технічні кроки для запуску. Зараз активно готуємося до цього», – зазначив Соболєв. За його словами, Україна та США вже узгодили початкове фінансування фонду з обох сторін, а також формують перелік інвестиційних проєктів (пайплайн), куди спрямовуватимуться кошти.

Міністр додав, що у вересні до України прибуде велика американська делегація для оцінки потенційних проєктів. «Ми розробляємо пайплайн – список інвестиційних напрямів для фонду. Протягом наступних 12 місяців делегація планує відвідати Україну, щоб детально ознайомитися з проєктами на місцях», – пояснив він.

Соболєв висловив надію, що до кінця 2025 року стане зрозуміло, які перші інвестиції реалізує фонд.

