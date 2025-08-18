Практика судів
  1. В Україні

Перше засідання ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні – Олексій Соболєв

22:19, 18 серпня 2025
Американська делегація прибуде в Україну для оцінки проектів інвестиційного фонду.
Перше засідання ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні – Олексій Соболєв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв оголосив, що перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні 2025 року. Під час заходу планується ухвалити низку технічних рішень для початку роботи фонду.

«Робота над фондом триває щотижня. У вересні проведемо перше засідання ради, де оголосимо перші технічні кроки для запуску. Зараз активно готуємося до цього», – зазначив Соболєв. За його словами, Україна та США вже узгодили початкове фінансування фонду з обох сторін, а також формують перелік інвестиційних проєктів (пайплайн), куди спрямовуватимуться кошти.

Міністр додав, що у вересні до України прибуде велика американська делегація для оцінки потенційних проєктів. «Ми розробляємо пайплайн – список інвестиційних напрямів для фонду. Протягом наступних 12 місяців делегація планує відвідати Україну, щоб детально ознайомитися з проєктами на місцях», – пояснив він.

Соболєв висловив надію, що до кінця 2025 року стане зрозуміло, які перші інвестиції реалізує фонд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

фінанси Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду