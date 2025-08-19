Трамп пообещал содействовать обмену пленных всех на всех — Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помогать Украине в процессе обмена «всех на всех» — военных, гражданских, журналистов и политических заключенных.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.
«Мы обсудили это с Президентом Соединённых Штатов Америки. Он согласился, что система непростая, но будет помогать мне в вопросе обмена всех на всех. Не только военнопленных, но и гражданских», — сказал Зеленский.
В частности, речь идет не только о военных, но и о гражданских, журналистах, политзаключенных.
По его словам, стороны договорились совместно работать над реализацией этого вопроса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.