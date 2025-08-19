Трамп пообіцяв сприяти обміну полонених всіх на всіх — Зеленський

Дональд Трамп погодився допомагати Україні в питанні обміну полонених «всіх на всіх» — військових, цивільних, журналістів та політичних в’язнів.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомагати Україні у процесі обміну «всіх на всіх» — військових, цивільних, журналістів та політичних в’язнів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

«Ми обговорили це з Президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Не тільки військовополонених, але й цивільних», — заявив Зеленський.

Зокрема, йдеться не тільки про військових, але й цивільних, журналістів, політв’язнів.

За його словами, сторони домовилися спільно працювати над реалізацією цього питання.

