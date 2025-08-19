Практика судів
  1. В Україні

Трамп пообіцяв сприяти обміну полонених всіх на всіх — Зеленський

10:03, 19 серпня 2025
Дональд Трамп погодився допомагати Україні в питанні обміну полонених «всіх на всіх» — військових, цивільних, журналістів та політичних в’язнів.
Трамп пообіцяв сприяти обміну полонених всіх на всіх — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомагати Україні у процесі обміну «всіх на всіх» — військових, цивільних, журналістів та політичних в’язнів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

«Ми обговорили це з Президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Не тільки військовополонених, але й цивільних», — заявив Зеленський.

Зокрема, йдеться не тільки про військових, але й цивільних, журналістів, політв’язнів.

За його словами, сторони домовилися спільно працювати над реалізацією цього питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.

Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Також Кабмін планує до 30 вересня подати законопроекти щодо виплати сум пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва