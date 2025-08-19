Как обратиться за деньгами для детей, которые идут в первый класс в школу – объяснение

Родители первоклассников смогут получить одноразовую выплату в 5000 гривен.

В Украине стартовала новая государственная программа «Пакет школьника», администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Программа предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 5 000 гривен на каждого ребенка, который в 2025–2026 учебном году пойдет в первый класс. Если в семье несколько первоклассников – выплата начисляется на каждого.

Кто имеет право на выплату

Получить помощь могут родители или другие законные представители детей, которые идут в первый класс на подконтрольной территории Украины. Дети, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, смогут получить средства после возвращения.

Как подать заявление

Подать документы можно:

• онлайн – в приложении Дия после поступления уведомления о возможности оформления выплаты;

• офлайн – в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

К заявлению добавляются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (при наличии) и, при необходимости, документы, подтверждающие полномочия законного представителя. Другие документы (свидетельство о рождении, браке и т. п.) подаются только в бумажной форме, если их невозможно получить через электронное взаимодействие.

Окончательный срок подачи заявлений – 15 ноября 2025 года.

Как использовать средства

Выплату можно потратить только в безналичной форме – на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви в магазинах и у предпринимателей, которые имеют соответствующий код деятельности. Срок использования средств – 180 дней с момента зачисления.

Важно

Помощь не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения других видов социальной помощи.

