Як звернутися за грошима для дітей, які йдуть у перший клас до школи – пояснення

12:24, 19 серпня 2025
Батьки першокласників зможуть отримати одноразову виплату у 5000 гривень.
В Україні стартувала нова державна програма «Пакунок школяра», адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України.

Програма передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 5 000 гривень на кожну дитину, яка у 2025–2026 навчальному році піде до першого класу. Якщо в сім’ї кілька першокласників – виплата нараховується на кожного.

Хто має право на виплату

Отримати допомогу можуть батьки або інші законні представники дітей, які йдуть до першого класу на підконтрольній території України. Діти, що тимчасово перебувають за кордоном чи на окупованих територіях, зможуть отримати кошти після повернення.

Як подати заяву

Подати документи можна:

  • онлайн – у застосунку Дія після надходження повідомлення про можливість оформлення виплати;
  • офлайн – у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

До заяви додаються паспорт або інший документ, що посвідчує особу, РНОКПП (за наявності) та, у разі потреби, документи, що підтверджують повноваження законного представника. Інші документи (свідоцтво про народження, шлюб тощо) подаються лише в паперовій формі, якщо їх не можна отримати через електронну взаємодію.

Кінцевий термін подання заяв – 15 листопада 2025 року.

Як використати кошти

Виплату можна витратити лише у безготівковій формі – на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття у магазинах і в підприємців, які мають відповідний код діяльності. Термін використання коштів – 180 днів з моменту зарахування.

Важливо

Допомога не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання інших видів соціальної допомоги.

