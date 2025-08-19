В Одесской области разоблачили схему хищения 8 миллионов гривен на закупке техники для порта

Одесские чиновники «заработали» на закупке погрузчиков.

Фото: npu.gov.ua

В Одесской области разоблачили коррупционную схему, организованную руководителями государственного предприятия вместе с частным бизнесменом. По данным Нацполиции, злоумышленники закупили два телескопических погрузчика по значительно завышенной стоимости, нанеся государству ущерб на сумму более 8 миллионов гривен.

По официальным документам, техника предназначалась для погрузочно-разгрузочных работ в порту, в частности для перемещения контейнеров, сыпучих материалов и оборудования. Однако руководители госпредприятия сознательно подали в тендерный комитет завышенные технические требования, что позволило заключить контракт с поставщиком на сумму почти 20 миллионов гривен. Независимая экспертиза установила, что реальная рыночная цена двух погрузчиков на момент закупки не превышала 12 миллионов гривен.

Схему разоблачили благодаря совместным усилиям следователей Главного следственного управления Национальной полиции, прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативников Управления СБУ в Одесской области. Во время обысков в квартирах подозреваемых и офисах связанных предприятий в Одессе и области правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководителю государственного предприятия и двум руководителям его структурных подразделений сообщено о подозрении по статьям о служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до шести лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

