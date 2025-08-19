Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области разоблачили схему хищения 8 миллионов гривен на закупке техники для порта

11:30, 19 августа 2025
Одесские чиновники «заработали» на закупке погрузчиков.
В Одесской области разоблачили схему хищения 8 миллионов гривен на закупке техники для порта
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области разоблачили коррупционную схему, организованную руководителями государственного предприятия вместе с частным бизнесменом. По данным Нацполиции, злоумышленники закупили два телескопических погрузчика по значительно завышенной стоимости, нанеся государству ущерб на сумму более 8 миллионов гривен.

По официальным документам, техника предназначалась для погрузочно-разгрузочных работ в порту, в частности для перемещения контейнеров, сыпучих материалов и оборудования. Однако руководители госпредприятия сознательно подали в тендерный комитет завышенные технические требования, что позволило заключить контракт с поставщиком на сумму почти 20 миллионов гривен. Независимая экспертиза установила, что реальная рыночная цена двух погрузчиков на момент закупки не превышала 12 миллионов гривен.

Схему разоблачили благодаря совместным усилиям следователей Главного следственного управления Национальной полиции, прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативников Управления СБУ в Одесской области. Во время обысков в квартирах подозреваемых и офисах связанных предприятий в Одессе и области правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководителю государственного предприятия и двум руководителям его структурных подразделений сообщено о подозрении по статьям о служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до шести лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция коррупция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Органы госнадзора смогут требовать от предприятий и ФЛП полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков

Рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с админиском относительно полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений, машин и механизмов, предоставления услуг.

В КАСУ предлагается изменить порядок направления повесток в делах по обращениям органов надзора и контроля – комитет рекомендовал принять закон

Также КАСУ предлагается дополнить статьей об особенностях производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля), решения в которых будут подлежать немедленному исполнению.

Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет, которыми предлагается увеличить расходы на поддержку позитивного международного имиджа Украины

Также предлагается передать налог на прибыль предприятий от бюджета Киева в общий фонд госбюджета и увеличить оклады прокурорам.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам

Юлия Свириденко согласилась, что сюрпризы в пленарном зале нежелательны, а требования партнеров должны координироваться вместе с украинской стороной и народными депутатами в частности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва