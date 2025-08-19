Практика судів
На Одещині викрили схему розкрадання 8 мільйонів гривень на закупівлі техніки для порту

11:30, 19 серпня 2025
Одеські посадовці «заробили» на закупівлі навантажувачів.
На Одещині викрили схему розкрадання 8 мільйонів гривень на закупівлі техніки для порту
Фото: npu.gov.ua
В Одеській області викрили корупційну схему, організовану керівниками державного підприємства разом із приватним бізнесменом. За даними Нацполіції, зловмисники закупили два телескопічні навантажувачі за значно завищеною вартістю, завдавши державі збитків на суму понад 8 мільйонів гривень.

За офіційними документами, техніка призначалася для вантажно-розвантажувальних робіт у порту, зокрема для переміщення контейнерів, сипучих матеріалів і обладнання. Проте керівники держпідприємства свідомо подали до тендерного комітету завищені технічні вимоги, що дозволило укласти контракт із постачальником на суму майже 20 мільйонів гривень. Незалежна експертиза встановила, що реальна ринкова ціна двох навантажувачів на момент закупівлі не перевищувала 12 мільйонів гривень.

Схему викрили завдяки спільним зусиллям слідчих Головного слідчого управління Національної поліції, прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативників Управління СБУ в Одеській області. Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та офісах пов’язаних підприємств в Одесі та області правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Керівнику державного підприємства та двом очільникам його структурних підрозділів повідомлено про підозру за статтями про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкції цих статей передбачають до шести років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

поліція корупція Одеса

